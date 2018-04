Curling, Mondiali 2018: l’Italia cede anche agli Stati Uniti e saluta ogni speranza di playoff

Le speranze dell’Italia di accedere ai playoff dei Mondiali di Las Vegas si sono spente in maniera quasi definitiva. Gli azzurri sono stati sconfitti per 5-3 dagli Stati Uniti, rivale diretta nella corsa al sesto posto, l’ultimo utile per entrare nella fase finale della competizione.

L’Italia è stata sempre costretta ad inseguire nel match, riuscendo però a rispondere colpo su colpo. Negli ultimi due end, però, gli Stati Uniti (in campo con una formazione diversa da quella che ha trionfato a PyeongChang) hanno preso il largo siglando un punto al nono ed uno al decimo end, prendendosi una vittoria importante per rilanciare le proprie ambizioni ed affossare quelle azzurre. Joel Retornaz, Amos Mosaner, Daniele Ferrazza, Andrea Pilzer e Fabio Ribotta sono ora al nono posto, a due vittorie dal sesto, quando mancano proprio due match alla fine della prima fase.

Sono già quattro le squadre che hanno staccato il pass per il turno successivo, quella che porterà all’assegnazione del Mondiale. Scozia e Svezia procedono a braccetto ed entrambe hanno ottenuto successi netti sulla Russia: la prima per 7-2, la seconda per 7-3. Insieme a loro anche il Canada, che ha prima battuto la Cina per 7-4, poi si è dovuto arrendere agli USA per 6-5 all’ultima end dopo aver pareggiato con due punti al nono end.

Anche la Norvegia è già certa di passare il turno, avendo battuto, con più fatica del previsto, l’Olanda, che ha ceduto soltanto per 7-6 all’ultima stone. La doppia sconfitta della Russia ha di fatto lasciato spazio alla Svizzera, ora quinta dopo aver superato il Giappone in rimonta (10-9 segnando tre punti negli ultimi due end). Proprio gli asiatici hanno battuto nel loro secondo incontro di giornata la Germania per 8-3.

I risultati dei Mondiali di curling

Sessione 16

Germania – Giappone 3-8

Italia – Stati Uniti 3-5

Canada – Cina 7-4

Svezia – Russia 7-3

Sessione 17

Canada – Stati Uniti 5-6

Olanda – Corea del Sud 6-7

Russia – Scozia 2-7

Svizzera – Giappone 10-9

La classifica

1. Scozia 9-1 Q

1. Svezia 9-1 Q

3. Canada 8-2 Q

4. Norvegia 7-4 Q

5. Svizzera 6-4

6. Corea del Sud 5-5

6. Russia 5-5

8. Stati Uniti 4-6

9. Cina 3-7

9. Italia 3-7

9. Olanda 3-7

12. Giappone 3-8

13. Germania 1-9













Foto: WCF / Richard Gray