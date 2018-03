Curling, Mondiali femminili 2018: il Canada difende il titolo, Svezia da Campionessa Olimpica. L’Italia ci prova

Dal 17 al 25 marzo si disputeranno i Mondiali 2018 di curling femminile. L’appuntamento è a North Bay, stupenda cittadina in Canada: il Paese della Foglia d’Acero è ormai abituato a ospitare la rassegna iridata negli anni pari (succede dal 2006). Le padrone di casa saranno chiamate a difendere il titolo conquistato lo scorso anno ma ci sono stati dei cambi in squadra: Rachel Homan non sarà più la skip dopo il sesto posto alle Olimpiadi, spazio a Jennifer Jones.

A partire con i favori del pronostico sarà dunque la Svezia di Anna Hasselborg che ha trionfato a PyeongChang 2018 e che vuole regalare il titolo alla propria Nazione dopo sette anni dall’ultima volta. Mina vagante la Corea del Sud dopo il sorprendente argento ottenuto in casa ai Giochi. A guidare la Scozia non sarà l’eterna Eve Muirhead ma Hannah Fleming, vedremo se riusciranno a confermarsi al top. La Russia di Viktoriia Moiseeva ha le carte in regola per fare saltare il banco (lo scorso anno la Nazionale guidata da Anna Sidorova fu seconda). Da non sottovalutare il Giappone e la Svizzera (entrambe con novità rispetto ai Giochi). L’Italia di Diana Gaspari proverà a emozionare ancora una volta dopo aver vinto il bronzo agli Europei e aver sfiorato la qualificazione alle Olimpiadi.













(foto WCF)