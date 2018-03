Curling, Mondiali femminili 2018 – L’Italia per una nuova magia: Diana Gaspari e compagne sognano dopo il bronzo europeo

L’Italia vuole ancora sorprendere tutti e regalarsi un grande risultato dopo aver conquistato un’incredibile medaglia di bronzo agli Europei e aver sfiorato la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Nazionale femminile sarà impegnata ai Mondiali che si disputeranno a North Bay (Canada) dal 17 al 25 marzo: le azzurre sono tra le migliori 13 squadre del Pianeta e vanno a caccia di una nuova impresa al termine di una stagione che è già da incorniciare visto quanto successo durante la rassegna continentale.

Diana Gaspari e compagne vogliono fare bene anche in questa occasione e cercheranno di dare battaglia alle grandi potenze internazionali: l’obiettivo sarà quello di disputare delle buone partite e provare a ottenere qualche vittoria per restare in corsa e accedere alla fase a eliminazione diretta: bisognerà rientrare tra le migliori sei della classifica per giocare i “quarti di finale” e sognare una medaglia, un traguardo che sarebbe davvero storico per la nostra compagine, desiderosa di mettersi nuovamente in luce dopo aver soltanto accarezzato il pass per i Giochi. Il nostro quartetto ha tutte le carte in regola per tenere botta e regalarsi delle soddisfazioni durante il round robin contro delle avversarie di assoluto rilievo: la nostra skip, affiancata da Stefania Constantini, Chiara Olivieri, Angela Romei, Veronica Zappone proverà a migliorare il decimo posto della passata edizione.















(foto WCF)