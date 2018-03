Sci di fondo, Coppa del Mondo 2018 Falun. Sprint skating: tris azzurro nei quarti! Pellegrino, De Fabiani e Brocard superano le qualificazioni

Tris azzurro nei quarti di finale della sprint a tecnica libera, l’ultima della stagione, in programma a Falun in Svezia. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani superano brillantemente lo scoglio delle qualificazioni tra gli uomini, mentre Elisa Brocard entra fra le prime trenta per il rotto della cuffia e sarà in pista dalle 12.15.

Tra gli uomini solita prova solida e convincente di Federico Pellegrino che conferma il suo stato di grazia chiudendo al quarto posto senza forzare più di tanto a 2″13 dal russo Bolshunov che vince la qualificazione. Secondo posto per il “solito” Klaebo, meno scalpitante del solito, terzo per il francese Gros, come sempre protagonista nelle sprint a tecnica libera. Gli azzurri nei quarti saranno due perchè Francesco De Fabiani conferma la sua propensione stagionale per lo skating, che continua a regalargli le soddisfazioni, negate invece per il passo alternato, chiudendo al 21mo posto la qualificazione.

Niente da fare, invece, per Maicol Rastelli che si deve accontentare della 42ma piazza e per gli altri due azzurri che non avevano particolari velleità di qualificazione, Giandomenico Salvadori, 68mo e Dietmar Noeckler, 71mo. Svedesi straripanti con ben otto atleti qualificati per i quarti di finale (il capitano Hellner 30mo). Solo cinque, invece, i norvegesi qualificati, con qualche vittima eccellente come Dyrhaug o il campione olimpico dello Skiathlon Krueger.

In campo femminile scatta con il brivido la volata finale per la Coppa del Mondo con la capolista Heidi Weng che ha rischiato di iniziare malissimo la tre giorni di Falun ma si è salvata per il rotto della cuffia, qualificandosi per la seconda fase con il trentesimo crono e con soli otto centesimi di vantaggio sull’azzurra Gaia Vuerich, prima delle escluse (non è la prima volta in stagione che un’azzurra chiude al 31mo posto). Un’italiana, comunque, ai quarti di finale c’è ed è quella meno attesa: Elisa Brocard, che ha chiuso la qualificazione con il 29mo tempo. Vuerich 31ma con rimpianti e una distribuzione delle energie discutibile (sesta dopo i primi 550 metri) e Greta Laurent oggi fuori dalla partita con il 51mo tempo a oltre 14″ dalla testa.

Primo posto per Hanna Falk sulla neve di casa: la svedese è abituata agli exploit in qualificazione ma poi non sempre riesce ad esprimersi con altrettanta efficacia nella gara head to head. Assente la regina delle sprint Stina Nilsson, le svedesi nei quarti sono comunque otto, così come le norvegesi, capitanate da una Marit Bjoergen che non finisce di stupire ed ha chiuso al quinto posto la qualificazione. Se l’è presa comoda la già certa vincitrice della Coppa di specialità, la norvegese Falla che ha chiuso all’undicesimo posto, di poco davanti alla quasi omonima svedese Kalla, non sempre a proprio agio nelle sprint. Seconda piazza per la statunitense Diggins, poi la russa Nepryaeva e la statunitense Bjornsen.

Quarti di finale femminili a partire dalle 12.15, a seguire quelli maschili.