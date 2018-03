Paralimpiadi invernali PyeongChang 2018: Jacopo Luchini e Manuel Pozzerle ai piedi del podio nello slalom dello snowboard, oro a Mike Minor

La settima giornata di competizioni alle Paralimpiadi invernali di PyeongChang 2018 ha visto l’assegnazione di ben undici nuovi titoli, sei nel biathlon e cinque nello snowboard, oltre a prevedere la prosecuzione dei tornei di wheelchair curling e sledge hockey.

I tre italiani in gara quest’oggi erano tutti impegnati nella stessa gara, lo slalom dello snowboard nella categoria UL (upper limbs, ovvero disabilità agli arti superiori). La prova ha però riservato un verdetto amaro ai colori azzurri, visto che Jacopo Luchini ha terminato quarto a soli tre centesimi dal podio, mentre Manuel Pozzerle, già argento nello snowboardcross, si è classificato quinto, seppur con un distacco più importante (oltre due secondi rispetto alla medaglia di bronzo). Entrambi gli atleti tricolori si sono trovati in zona podio nel corso della gara, ma alla fine a spuntarla è stato lo statunitense Mike Minor, che ha battuto di 59/100 il tempo stabilito in precedenza dall’austriaco Patrick Mayrhofer, mentre il bronzo è andato all’australiano Simon Patmore (+1”22). Il terzo azzurro, Roberto Cavicchi, si è invece classificato quindicesimo.

Gli Stati Uniti hanno conquistato anche altre due medaglie d’oro nello snowboard, con Brenna Huckaby e Noah Elliott, entrambi rappresentanti della categoria LL1. Nella prova LL2, invece, i successi sono andati all’olandese Bibian Mentel-Spee ed al giapponese Gurimu Narita.

Per quanto riguarda il biathlon, in programma quest’oggi c’erano le gare più lunghe del programma paralimpico: 15 km per gli uomini e 12.5 km per le donne. La Germania ha dominato le gare della categoria sitting, piazzando sul gradino più alto del podio Andrea Eskau e Martin Fleig. Gli altri due titoli femminili sono andati alle russe battenti bandiera neutrale Anna Milenina (standing) e Mikhalina Lysova (ipovedenti, guida Alexey Ivanov). Al maschile, infine, da segnalare le vittorie del canadese Mark Arendz (standing) e dell’ipovedente ucraino Vitaliy Luk’yanenko (guida Ivan Marchyshak).

Per quanto riguarda il torneo di sledge hockey, l’Italia ha disputato ieri la semifinale, venendo sconfitta per 10-1 dagli Stati Uniti. Gli azzurri si giocheranno dunque la medaglia di bronzo con la Corea del Sud, che nell’altra semifinale è stata superata per 7-0 dal Canada, mentre le due potenze nordamericane disputeranno la finalissima.

giulio.chinappi@oasport.it













