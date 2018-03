Curling femminile, Mondiali 2018: Italia sconfitta 8-6 dal Giappone. Il Canada supera la Svezia e resta l’unica squadra imbattuta

Continua la crisi dell’Italia ai Mondiali di curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Chiara Olivieri è stata superata per 8-6 dal Giappone, subendo così la quinta sconfitta consecutiva. L’Italia si trova ora in penultima posizione in classifica (12ma) e deve dire di fatto addio ai sogni di gloria.

Le azzurre hanno aperto con il vantaggio dell’hammer, realizzando il primo punto. La formazione capitanata dalla skip Tori Koana ha però subito risposto con due marcature rubando poi la mano nel quarto end. All’intervallo il punteggio era così sul 3-2 a favore delle nipponiche. Il momento chiave della partita arriva nel sesto end, quando il Giappone realizza 4 punti e prende il largo. L’Italia reagisce con due realizzazioni nel settimo e poi ruba due mani consecutive, ma è tutto inutile, visto che le giapponesi realizzano un punto nell’ultimo end, chiudendo così i conti.

In contemporanea si è disputato anche il big match tra Svezia e Canada con le nordamericane che sono riuscite nell’impresa di battere le campionesse olimpiche con il punteggio di 8-4. La squadra capitanata dalla skip Jennifer Jones ha dimostrato subito di essere in grande forma, riuscendo a rubare la seconda mano alle avversarie e andando all’intervallo in vantaggio per 5-1. Nella ripresa le svedesi hanno provato a reagire con due marcature, ma le campionesse in carica hanno subito risposto con tre punti nel settimo end. Al termine dell’ottavo end Anna Hasselborg ha concesso così il gioco alle avversarie.

Canada che resta quindi l’unica squadra imbattuta del torneo e va al comando solitaria. Infine in questa sessione sono arrivate anche le vittorie della Russia, che sconfigge 6-2 la Germania e della Scozia che supera di misura la Cina per 8-7.

RISULTATI 14ma SESSIONE

Russia-Germania 6-2

Giappone-Italia 8-6

Cina-Scozia 7-8

Svezia-Canada 4-8

CLASSIFICA

1 Canada 8 vittorie e 0 sconfitte

2 Svezia 8-1

3 Corea del Sud e Russia 6-2

5 Repubblica Ceca, Giappone e Stati Unti 4-4

8 Svizzera 3-5

9 Cina e Scozia 3-6

11 Danimarca 2-7

12 Italia 2-7

13 Germania 1-7

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CURLING













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: WCF