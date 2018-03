Curling femminile, Mondiali 2018: Canada e Svezia qualificate ai play-off, Italia in penultima posizione

Si è conclusa la sessione 15 del Mondiali di curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Nella mattinata canadese (pomeriggio italiano) la Nazionale di casa e la Svezia, dopo essersi affrontate nella giornata precedente, hanno ottenuto il pass di accesso ai play-off iridati.

Le campionesse olimpiche si sono imposte 6-4 contro il Giappone, gestendo in lungo ed in largo l’incontro e facendo la differenza nella sesta ed ottava mano, nelle quali la skip Anna Hasselborg e Sara McManus sono salite in cattedra, esibendosi in giocate di pregevolissima fattura. Un controllo del confronto magistrale che ha consentito alle nordiche di chiudere senza troppa fatica la sfida, volando così al turno successivo.

Un risultato ottenuto anche dalla canadesi, costrette però ad impegnarsi fino al decimo parziale per avere la meglio della Russia (8-7). Jennifer Jones e compagne hanno dovuto sudare le cosiddette “sette camicie” per piegare le mire della compagine guidata da Victoria Moiseeva. Russe, infatti, capaci di rispondere sempre colpo sul colpo alle rivali, recuperando alla grande al parziale 3-0 del sesto end, nel successivo, e trascinando le nordamericane, come detto, alla decima mano. Nel frangente, però, è stata Jones a mettere il proprio sigillo, ottenendo la qualificazione alla prossima fase.

A completamento di questa quindicesima giornata i successi della Danimarca (8-7) contro la Scozia e della Repubblica Ceca (9-6) contro la Svizzera. Con i seguenti risultati l’Italia è in penultima posizione nella graduatoria (dodicesima) e praticamente fuori dal discorso “Play-off”.

RISULTATI SESSIONE 15

Svezia-Giappone 6-4

Svizzera-Repubblica Ceca 6-9

Russia-Canada 7-8

Danimarca-Scozia 8-7

CLASSIFICA

PARTITE GIOCATE VITTORIE SCONFITTE 1 Canada 9 9 0 QUALIFICATE 2 Sweden 10 9 1 QUALIFICATE 3 Korea 8 6 2 4 Russia 9 6 3 5 Czech Republic 9 5 4 6 United States 8 4 4 7 Japan 9 4 5 8 China 9 3 6 8 Denmark 9 3 6 8 Switzerland 9 3 6 11 Scotland 10 3 7 12 Italy 9 2 7 13 Germany 8 1 7













Foto: profilo twitter WCF