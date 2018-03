Curling femminile, Canada Campione del Mondo! Tripudio in casa, sconfitta la Svezia all’extra-end

Il Canada ha vinto i Mondiali 2018 di curling femminile. La Nazionale della Foglia d’Acero ha trionfato di fronte al proprio pubblico di North Bay, un’apoteosi casalinga che era mancata nel 2010, 2012, 2014 e 2016. Il Canada ha così difeso il titolo conquistato lo scorso anno a Pechino: si tratta della diciassettesima affermazione iridata (record).

Jennifer Jones, Kaitlyn Lawes, Jill Officer, Dawn McEwen hanno sconfitto la Svezia per 7-6 all’extra end. Le Campionesse Olimpiche si sono dovute accontentare della medaglia d’argento come nel 2013 e nel 2012. La partita è stata molto tattica in avvio con tre mani nulle, poi il Canada trova due punti, pronta risposta della Svezia con 3 punti nella quinta frazione, ancora botta e risposta e si arriva sul 4-4 al settimo end. Il Canada opta per la mano nulla nell’ottava frazione, vola sul 6-4 ma si fa raggiungere e si gioca un frizzante supplementare che per millimetri viene risolto da Jones. La Russia sale sul terzo gradino del podio grazie alla vittoria sugli USA (6-5, decisivi due punti nel decimo end).