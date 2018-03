Curling femminile, Mondiali 2018: l’Italia non brilla come agli Europei, azzurre ultime con 10 sconfitte

L’Italia non è riuscita a incantare ai Mondiali 2018 di curling femminile: ultimo posto in classifica, 2 vittorie e 10 sconfitte. Il bilancio non può considerarsi positivo per le azzurre che hanno faticato a esprimere il loro gioco a North Bay. Le loro prestazioni sono state molto lontane dallo standard a cui ci avevano abituati tra gli Europei e il torneo di qualificazione alle Olimpiadi: la medaglia di bronzo continentale e le emozioni regalate a Plzen, dove hanno sfiorato il pass per i Giochi, sono ricordi indelebili nella mente degli appassionati ma oltreoceano le cose non sono andate per il verso giusto.

Le vittorie iniziali contro la blasonata Scozia e contro la Russia (poi capace di conquistare il terzo posto) ci avevano illuso poi il sogno è svanito nel cuore del round robin quando le sconfitte all’extra-end contro Repubblica Ceca, Corea del Sud (vicecampionessa olimpica) e Germania ci hanno tagliato le gambe. L’esame iridato non è purtroppo stato superato da Diana Gaspari e compagne che però possono ugualmente considerare positiva questa stagione con il podio agli Europei (il secondo in carriera per la nostra skip, nessuna come lei alle nostre latitudini) e con il sogno PyeongChang accarezzato. Da qui si riparte per tornare ancora più competitivi per la prossima stagione: agli Europei bisognerà provare a confermarsi e poi servirà assolutamente migliorarsi ai Mondiali.













(foto WCF)