Curling femminile, Mondiali 2018: Svezia-Russia 7-6, le campionesse olimpiche sono le prime finaliste

Missione compiuta per le campionesse olimpiche delle Svezia nei Mondiali di curling femminile in corso di svolgimento in Canada. Le scandinave, infatti, hanno infatti conquistato la finale piegando 7-6 la Russia che si era giocata l’accesso a quest’incontro, sconfiggendo la Repubblica Ceca nel playoff (7-3).

L’avvio del confronto è equilibrato con le svedesi, in possesso dell’hammer, che sfruttano la situazione nel primo end (2-0), salvo poi essere raggiunte dalle rivali nella mano successiva. Nel 4° e 6° end Hasselborg e compagne fanno la differenza, infilando una serie di 3-0 e portandosi avanti nello score 5-2. Un vantaggio che consente alle nordiche di gestire il confronto potendosi permettere anche una conclusione con il brivido, anche per merito della compagine capeggiata da Moiseeva che, rubando la mano nel nono end, fa vivere qualche timore alla Svezia.

Tuttavia, l’1-0 per la Russia nell’ultimo parziale non cambia la storia del confronto e così le scandinave aspettano l’esito dell’incontro tra Canada e Stati Uniti, che si disputerà nella notte italiana, per sapere quale sarà l’avversaria per l’oro iridato.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo twitter WCF