Classifica generale Coppa del Mondo biathlon 2018: Makarainen e Fourcade conquistano la sfera di cristallo. Quinti Wierer e Hofer, sesta Vittozzi

Si è decisa nell’ultimo giro della stagione la classifica generale finale in campo femminile, con la finlandese Kaisa Makarainen che ha avuto la meglio sulla slovacca Anastasiya Kuzmina. Premiata la costanza della veterana, che a 35 anni bissa il successo nella generale ottenuto nella stagione 2013/2014, in quella che potrebbe essere l’ultima gara della sua carriera. Quinta posizione finale per Dorothea Wierer a 681 punti, precedendo proprio Lisa Vittozzi a 588.

50. Sanfilippo Federica Italia 100

61. Gontier Nicole Italia 61

68. Runggaldier Alexia Italia 42

In campo maschile era ben delineata fin dalla sprint, con Martin Fourcade che ha portato a sette i titoli consecutivi nel massimo circuito, seconda piazza per Johannes Boe, terzo il russo Anton Shipulin. Migliore degli azzurri è Lukas Hofer, quinto a 637 punti, 21esimo Dominik Windisch

58. Bormolini Thomas Italia 52

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BIATHLON

nicolo.persico@oasport.it

Clicca qui per mettere “mi piace” alla nostra pagina “Il biathlon azzurro”

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo