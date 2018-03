Ciclismo, Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

Terzo appuntamento stagionale per la Ciclismo Cup: da giovedì 22 a domenica 25 marzo si correrà la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Anche quest’anno la corsa si aprirà con le due semitappe a Gatteo, una in linea e una cronometro a squadre. Poi ci saranno gli arrivi di Sogliano al Rubicone e Crevalcore, prima del gran finale: un’inedita cronoscalata al Castello di Montegibbio di Sassuolo. Lo scorso anno trionfò il francese Lilian Calmejane. La corsa sarà trasmessa in diretta streaming su OASport, mentre in tv Rai Sport la trasmetterà in differita. Di seguito il programma completo con tutte le tappe.

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

Giovedì 22 marzo – Semitappa 1: Gatteo-Gatteo 97 km e Semitappa 2: Gatteo a Mare-Gatteo 13,3 km (cronometro a squadre)

Venerdì 23 marzo – Tappa 2: Riccione-Sogliano al Rubicone 130 km

Sabato 24 marzo – Tappa 3: Crevalcore-Crevalcore 171 Km

Domenica 25 marzo – Tappa 4: Fiorano Modenese-Montegibbio (Sassuolo) 12,5 km (cronometro individuale)

