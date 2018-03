Settimana Coppi e Bartali 2018: Bauke Mollema vince la seconda tappa! Rosa secondo e nuovo leader della generale

Bauke Mollema ha dettato legge nella seconda tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018, 130 chilometri da Riccione a Sogliano al Rubicone, caratterizzata da un arrivo piuttosto impegnativo.

La fuga di giornata si è staccata all’undicesimo chilometro. A prendere vantaggio rispetto al resto del gruppo sono stati Brice Feillu (Fortuneo-Samsic), Patryk Stosz (CCC Sprandi Polkowice), Tyler Williams (Israel Academy), Marco Minnaard (Wanty Groupe Gobert), Sebastien Delfosse (WB Aqua Protect Varanclssic) e Calvin Watson (Aqua Blue Sport). Il plotone principale, però, non ha concesso spazio, lasciando un vantaggio massimo di circa 2′. Nella seconda parte di gara, pur molto selezionato, il gruppo è tornato sui fuggitivi della prima ora per andare a giocarsi il successo sull’ascesa finale.

A circa tre chilometri ha attaccato l’olandese Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo), ma quando sembrava involato verso il successo è caduto ed è stato superato dai 5 più immediati inseguitori. La vittoria, dunque, è andata ad un altro olandese, Bauke Mollema in maglia Trek-Segafredo. Il podio è stato completato dagli azzurri Diego Rosa (Team Sky) e Giulio Ciccone (Bardiani-Csf), entrambi pochi metri più indietro. Alle loro spalle Guillaume Martin (Wanty Groupe Gobert) e Richard Carapaz (Movistar Team), in quarta e quinta piazza. Grazie al piazzamento odierno, Diego Rosa ha conquistato la prima posizione in classifica generale.













