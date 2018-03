Settimana Coppi e Bartali 2018: cronometro finale a Jan Tratnik, Diego Rosa si impone nella generale

L’Italia sorride con Diego Rosa: il piemontese del Team Sky, grazie al secondo posto odierno nella cronometro conclusiva da Fiorano Modenese a Montegibbio, 12 chilometri molto impegnativi, ha conquistato la classifica generale della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2018. Rosa, talento che potrebbe ancora avere tanto da dare al ciclismo, ha conquistato la maglia nei scorsi giorni e oggi l’ha difesa nel migliore dei modi dagli attacchi dei più immediati inseguitori.

Lo sloveno Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice) ha letteralmente dominato la prova, chiudendo con il tempo di 19’22”. Rosa, secondo, ha pagato un distacco di 28”, mentre Victor De La Parte (Movistar) si è classificato al terzo posto con ulteriori 4” di distacco dal corridore italiano. Per Tratnik si tratta del quinto successo della carriera: in precedenza aveva vinto due campionati nazionali (uno a crono e uno in linea) e il prologo e la classifica generale del Giro di Slovacchia 2017. Alle spalle di De La Parte l’olandese Koen Bouwman (LottoNL-Jumbo), mentre Bauke Mollema (Trek-Segafredo) si è classificato quinto, senza riuscire ad impensierire la leadership di Rosa in classifica generale, chiudendo con 20” di ritardo.













Foto: Twitter Settimana Internazionale Coppi e Bartali