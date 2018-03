Ciclismo femminile, Trofeo Binda 2018: Katarzyna Niewiadoma trionfa in solitaria, Chantal Blaak seconda. Decima Elisa Longo Borghini

Finalmente Katarzyna Niewiadoma! La 23enne polacca, passata quest’anno alla Canyon SRAM, trionfa in solitaria nella 20ma edizione del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, conquistando così, dopo tanti piazzamenti, la prima vittoria in una grande classica. Completano il podio le olandesi Chantal Blaak e Marianne Vos, con la campionessa del mondo che vince la volata per il secondo posto.

Una giornata molto dura a causa della forte pioggia, con il gruppo che è andato a tutta fin dai primi chilometri ed ha annullato tutti gli attacchi nella prima parte di gara. Il tentativo più importante è quello della bielorussa Alena Amialiusik (Canyon SRAM) e della spagnola Ane Santesteban (Alé Cipollini) che se ne vanno via ai -40 km. Dopo una ventina di chilometri vengono raggiunte da altre due atlete: la statunitense Megan Guarnier (Boels – Dolmans) e la polacca Małgorzata Jasinska (Movistar). Questo quartetto riesce a guadagnare quasi un minuto di vantaggio sul gruppo, ma viene poi ripreso ai -13 km. L’azione decisiva arriva sull’ultimo passaggio sulla salita di Orino, quando Katarzyna Niewiadoma sferra un poderoso attacco e scollina da sola al comando. Nella successiva discesa provano a riprenderla prima l’australiana Lucy Kennedy (Mitchelton-Scott) e poi la campionessa italiana Elisa Longo Borghini (Wiggle High5), ma entrambe vengono riprese poco dopo dal gruppetto inseguitore.

Niewiadoma continua invece ad aumentare il proprio vantaggio e va a conquistare così la vittoria in solitaria con 22” di vantaggio sul gruppo delle migliori. La volata per il secondo posto viene vinta da Chantal Blaak (Boels – Dolmans), che batte Marianne Vos (WaowDeals) e l’australiana Amanda Spratt (Mitchelton-Scott). La migliore italiana è Longo Borghini, che chiude in decima posizione.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter UCI_WWT