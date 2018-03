Ciclismo femminile, Trofeo Binda 2018: Coryn Rivera cerca il bis, Chantal Blaak e Marianne Vos le rivali. L’Italia punta su Longo Borghini

Tutto pronto per 20ma edizione del Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio, che si correrà domenica e anche quest’anno vedrà alla partenza le più forti cicliste del mondo. Una corsa che varrà anche come terzo appuntamento del Women’s WorldTour, il massimo circuito del ciclismo femminile. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite della gara.

Il percorso

Partenza da Taino e arrivo posto a Cittiglio dopo 131 km. I primi 35 sono senza particolari difficoltà, poi si affronta il primo GPM di giornata, Cunardo, salita di circa 4 km al 4.8% medio. Lungo tratto di disecca prima di entrare nel circuito finale di Cittiglio, da ripetere quattro volte. Qui è presente lo strappo di Orino, lungo 3 km e con pendenze anche in doppia cifra dove si potrà fare la differenza. Dallo scollinamento al traguardo ci sono 8 km in falsopiano.

Clicca qui per l'analisi del percorso ai raggi X

Le favorite

Lo scorso anno si impose in volata la statunitense Coryn Rivera (Team Sunweb) che cercherà di ripetersi. Questa atleta di 25 anni è sicuramente tra le migliori velociste presenti e se arriverà un gruppetto al traguardo sarà l’atleta da battere. Le sue avversarie principali rivali saranno le olandesi Chantal Blaak (Boels – Dolmans) e Marianne Vos (WaowDeals). La campionessa del mondo ha chiuso al quarto posto le Strade Bianche, confermando una grande resistenza sui percorsi duri e non avrà quindi problemi a superare gli strappi nel finale. La campionessa europea dal canto suo ha già vinto per ben tre volte questa corsa e il quinto posto ottenuto alla Ronde van Drenthe dimostra che è già in forma.

Se queste atlete proveranno a giocarsi le loro carte allo sprint, la nostra Elisa Longo Borghini (Wiggle High5) e la polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon SRAM) cercheranno invece di staccare tutte sull’ultima salita. La campionessa italiana vinse questa corsa nel 2013 con un grandissimo attacco e proverà a replicare quell’azione anche domenica. Dall’altra parte Niewiadoma cercherà invece di ottenere finalmente il grande acuto dopo tanti piazzamenti illustri.

Ci saranno poi anche tante outsider tra cui segnaliamo in particolare la cubana Arlenis Sierra (Astana), seconda lo scorso anno, la sudafricana Ashleigh Moolman (Cervélo-Bigla) e le australiane Chloe Hosking (Alé Cipollini) e Katrin Garfoot (Orica-Scott). Infine per quanto riguarda le altre italiane, potranno ambire ad un buon piazzamento anche Giorgia Bronzini (Cylance), Elena Cecchini (Canyon SRAM) e Marta Bastianelli (Alé Cipollini).

Foto: Valerio Origo