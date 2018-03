Ciclismo femminile, Trofeo Binda 2018: il percorso ai raggi X. Quattro giri del circuito di Cittiglio

Domenica riparte il World Tour femminile e lo fa in Italia, con una prova storica del calendario internazionale: il Trofeo Alfredo Binda – Gran Premio Comune di Cittiglio, giunto alla 20esima edizione. Andiamo a vedere il percorso che vedrà sfidarsi tutte le migliori atlete del mondo.

Partenza da Taino, da dove inizierà un tratto di circa 20 chilometri che porterà per la prima volta a Cittiglio e a transitare sul traguardo, dove inizierà il giro lungo, una quarantina di chilometri comprendenti anche l’ascesa di Cunardo, circa 4 chilometri totali. I primi 3 sono i più impegnativi, con una pendenza media che si attesta sul 5%, molto costante. Dalla vetta di questa ascesa mancheranno ancora 21 chilometri al secondo passaggio sul traguardo, dove inizieranno i quattro giri conclusivi sul circuito finale, che misura circa 18 chilometri. In tutto, la gara si disputerà su una distanza di 131 chilometri.

Il circuito finale prevede due salite: un breve strappo a Casale nella prima parte e l’ascesa di Orino, che termina a poco meno di 8 chilometri dal traguardo. Sulle prime rampe dei 3 chilometri totali di ascesa, 500 metri con una pendenza media del 10%. Successivamente la strada sale in maniera più dolce per tornare ad impennarsi nel finale, con gli ultimi 600 metri al 6-7%. Attenzione al rettilineo finale, tutto in salita: 400 metri che tendono verso l’alto e che rendono molto insidiosa la volata. Essenziale scegliere il momento giusto per partire al fine di evitare di piantarsi a pochi metri dalla linea d’arrivo.













