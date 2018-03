Ciclismo femminile, Gand-Wevelgem 2018: corsa ancora più dura con gli sterrati. Chantal Blaak e Jolien d’Hoore le favorite

Domenica vivremo lo spettacolo della Gand-Wevelgem anche al femminile, per quella che sarà la quinta tappa stagionale del Women’s WorldTour. Un percorso ancora più duro dello scorso anno e una startlist con le migliori atlete del mondo promettono una gara molto emozionante. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite per questa corsa.

Il percorso

Previsti 143 km da Vlamertinge a Wevelgem. I primi 50 km sono tutti praticamente pianeggianti, poi si affrontano in successione i tre muri: Baneberg (1.1 Km al 6.6%), Kemmelberg (800 metri in pavé al 7.5%) e Monteberg (800 metri al 5.4%). La grande novità di questa edizione è l’introduzione dei tratti di sterrato, le Ploegstreet: tre settori che misurano complessivamente 2.3 km e che verranno affrontati ai -70 km. Qui ci sarà già grande selezione, che proseguirà poi sul secondo passaggio sui tre muri. Gli ultimi 40 km sono però tutti in falsopiano e quindi probabilmente vedremo una volata a gruppo ristretto.

Le favorite

Saranno due le grandi favoriti sulla carta: l’olandese Chantal Blaak (Boels – Dolmans) e la belga Jolien d’Hoore (Mitchelton-Scott). La campionessa del mondo ha già vinto questa corsa nel 2016 e sta dimostrando di essersi assolutamente meritata la maglia iridata. Infatti fino ad ora ha chiuso quarta alle Strade Bianche e seconda al Trofeo Binda ed è pronta a cogliere il successo domenica. Dall’altra parte d’Hoore arriva dalla vittoria a De Panne ed è molto adatta a questo tipo di percorsi, come dimostra il secondo posto dello scorso anno.

Chi proverà ad inserirsi in questo duello è l’olandese Marianne Vos (WaowDeals). La campionessa europea ha già dimostrato di essere in forma, con il terzo posto del Binda e il quinto alla Ronde van Drenthe e la sua grandissima esperienza può fare la differenza in corse così complesse.

Saranno poi tante le outsdier a partire dalla finlandese Lotta Lepistö (Cervélo-Bigla), vincitrice lo scorso anno, ma ancora in ombra in questa stagione. Attenzione poi anche alle statunitensi Alexis Ryan (Canyon SRAM) e Coryn Rivera (Sunweb) e all’australiana Chloe Hosking (Alé Cipollini) tutte in grado di giocarsi le loro carte in volata.

Per quanto riguarda le italiane troveremo ancora Elisa Longo Borghini (Wiggle High5), con Giorgia Bronzini (Cylance) e Maria Giulia Confalonieri (Valcar PBM) che potranno puntare ad un buon piazzamento allo sprint.

