Chris Froome verso il Giro d’Italia 2018: quando si risolve il caso doping? Tra allenamenti sul pavè e il ritorno in gara

Il Giro d’Italia 2018 scatterà il prossimo 4 maggio da Gerusalemme: manca poco più di un mese alla partenza della Corsa Rosa e ormai sembra chiaro che Chris Froome si metterà il numero sulla schiena nella capitale israeliana. Il caso salbutamolo, infatti, è molto lontano dalla risoluzione e sembra davvero molto difficile che una sentenza definitiva possa arrivare nelle prossime quattro settimane: tutto lascia dunque presagire che il britannico sarà regolarmente in corsa con la spada di Damocle del caso doping che gli penderà sulla testa. Una situazione purtroppo non cristallina e che sembra ripercorrere le orme del caso Contador, anch’egli presentatosi al Giro d’Italia con un giudizio pendente.

La non negatività a quella sostanza, riscontrata durante l’ultima Vuelta di Spagna (vinta davanti a Vincenzo Nibali), è indubbiamente una macchia sulla carriera del vincitore degli ultimi tre Tour de France ma ancora non sappiamo che decisioni verranno prese dalla commissione antidoping dell’Uci. Il gruppo non sembra gradire particolarmente la presenza del keniano bianco ma bisognerà accettarla fino a quando non si farà definitivamente chiarezza su una vicenda nota ormai da quattro mesi.

Nel frattempo, dopo la deludente partecipazione alla Tirreno-Adriatico, Chris Froome si sta mantenendo in forma: pochi giorni fa ha postato un video su Instagram mentre si allenava sul pavè, nelle ultime ore ha ricevuto anche la lieta notizia da parte della moglie Michelle Cound che diventerà papà per la seconda volta (il primogenito Kellan, protagonista in alcuni suoi allenamenti, ha appena compiuto due anni) e guarda con fiducia al prossimo futuro, senza mai toccare l’argomento salbutamolo. Il 32enne ha ufficializzato che sarà in gara al prossimo Tour of the Alps dal 16 al 20 aprile: sulle strade italiane affinerà la gamba in vista del Giro d’Italia.













Foto: © Unipublic/Photogomez Sport