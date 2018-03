BMX, Coppa del Mondo 2018: scatta la Coppa del Mondo in Francia. Ci sono gli azzurri

Scatta in Francia la Coppa del Mondo di BMX, per quanto riguarda la specialità del Supercross (quella olimpica da Pechino 2008). La prima tappa prevede due prove in quel di Saint-Quentin-en-Yvelines. In programma venerdì gli allenamenti, poi sabato 31 marzo e domenica 1 aprile le gare, che verranno svolte in prima serata in uno scenario unico.

Presente, ovviamente, anche la nazionale italiana. Tanti i convocati in chiave azzurra, soprattutto al maschile:

Bertagnoli Pietro – Team Bmx Verona

Bonini Nicolò – Ciclomania Racing

Cristofoli Roberto – Dn 1 Evreux Bmx

Dal Lago Andrea – Team Bmx Verona

Fantoni Giacomo – Team Bmx Verona

Furlan Mattia – Bmx Creazzo

Gargaglia Giacomo – G.S. Testi Cicli A.S.D.

Giustacchini Tommaso – Team Bmx Verona

Sciortino Martti – A.S. Besnate A.S.D.

Tomizioli Michele – Prototype Performance Team

“E’ il primo evento mondiale della stagione, che vedrà la partecipazione dei migliori rider del mondo, e questo renderà la gara molto impegnativa” le parole del ct azzurro Francesco Gargaglia. Che prosegue: “I ragazzi vengono da un inverno intenso fatto di duri allenamenti e di gare anche all’estero, quindi alcuni saranno sicuramente in lotta per ottenere le posizioni migliori. Sono tutti molto carichi, vogliono dimostrare quelle che sono le loro qualità e quanto siano migliorati durante un inverno ricco di allenamenti”.













Foto: Eugenio Buratta