Champions League 2018, Juventus-Real Madrid: dove vedere in tv l’andata dei quarti di finale? Data, programma, orario d’inizio e tv: la novità di Canale 20

Martedì 3 aprile si giocherà Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. L’attesa è elevata su un big match che deciderà la stagione delle due squadre: la rivincita della Finale della passata stagione regalerà grandi emozioni alle due tifoserie e agli appassionati del grande calcio internazionale. Le meregues partiranno con i favori del pronostico ma i bianconeri hanno tutte le carte in regola per opporsi e per cercare l’impresa: si preannuncia una sfida avvincente, appassionante ed equilibrata.

I Campioni d’Italia avranno bisogno del sostegno di tutto il pubblico dell’Allianz Stadium, servirà una prestazione di lusso per mettere in difficoltà i Campioni d’Europa e ottenere un risultato importante in vista della durissima trasferta del Santiago Bernabeu. L’obiettivo è quello di non prendere gol e provare ad offendere facendo leva sulla classe di Higuain e Dybala.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio.

MARTEDI’ 3 APRILE:

20.45 Juventus-Real Madrid

JUVENTUS-REAL MADRID: DOVE GUARDARE LA PARTITA IN DIRETTA TV. LA NOVITA’ DI CANALE 20

Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio, sarà trasmesso eccezionalmente in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 20. Si tratta di un’assoluta novità: le vecchie frequenze di Rete Capri sono state acquistate da Mediaset che ha deciso di fare debuttare le nuova rete ospitando l’attesissimo big match. Vi basterà sintonizzarvi sul tasto 20 del vostro telecomando per gustarvi la partita senza spendere nulla.

Naturalmente tutti gli abbonati avranno la possibilità di guardare l’incontro in diretta tv su Mediaset Premium. Prevista la diretta streaming su Premium Play, DIRETTA LIVE scritta su OASport.