Canale 20, che cos’è e dove vederlo? Verrà trasmessa gratis anche Juventus-Real Madrid…

Mediaset ha aperto un nuova rete: si tratta di Canale 20 che affianca la già ricca offerta del Biscione. La grande novità del panorama televisivo italiano è andata a occupare le vecchie frequenze di Rete Capri che sono state acquistate da Mediaset. Si tratta di un canale totalmente in chiaro e gratuito, un free channel a completa disposizione dei telespettatori che non dovranno pagare alcun abbonamento.

Canale 20 esordirà con il botto: martedì 3 aprile si incomincerà con la diretta tv di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Un big match assoluto, uno scontro davvero imperdibile per tutti i tifosi bianconeri e per gli appassionati del grande calcio internazionale, uno show a cui non si può rinunciare e che Mediaset ha deciso di offrire su Canale 20. Era il modo migliore per lanciare un nuovo canale, un rischio visto che si abbandonerà la garanzia di Canale 5 ma il migliore modo di dire al grande pubblico che l’offerta televisiva si è ampliata.

I bianconeri andranno a caccia di un buon risultato di fronte al proprio pubblico per continuare a sognare la qualificazione alle semifinali ma le merengues partiranno leggermente favorite. Da una parte Dybala e Higuain, dall’altra la corazzata di Cristiano Ronaldo e compagni: ci sarà da divertirsi.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv gratis e in chiaro su Canale 20, diretta tv anche su Mediaset Premium (per gli abbonati), diretta streaming su Premium Play e DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 3 APRILE:

20.45 Juventus-Real Madrid

COS’E’ CANALE 20?

Canale 20 è andato a occupare le vecchie frequenze di Rete Capri che sono state acquistate da Mediaset. Si tratta di un canale totalmente in chiaro e gratuito, un free channel a completa disposizione dei telespettatori che non dovranno pagare alcun abbonamento.

DOVE VEDERE CANALE 20?

Sul canale 20 del vostro telecomando. Sulle vecchie frequenze di Rete Capri.

NON RIUSCITE A VEDERE CANALE 20? COSA FARE

Procedete a risintonizzare il vostro televisore. Dopo pochi minuti riuscite a vederlo. Fate questa operazione con calma, non riducetevi agli ultimi minuti prima della partita.













(foto pagina Facebook Higuain)