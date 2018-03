Torneo di Viareggio 2018, Finale Inter-Fiorentina 2-1: i nerazzurri si impongono ai supplementari. Decidono Belkheir e Vergani

La Finale della 70esima edizione del Torneo calcistico Internazionale di Viareggio sorride all’Inter che ha piegato ai tempi supplementari la Fiorentina sul punteggio di 2-1.

Un match molto intenso allo Stadio Torquato Bresciani che ha visto i viola, allenati da Emiliano Bigica, passare in vantaggio grazie ad una rete di Sottil, innescato da Maganjic, che realizza indisturbato con un rasoterra in corsa. Soffrono i nerazzurri di Stefano Vecchi ma pareggiano il conto con Belkheir a 11′ dalla fine: percussione centrale di Brignoli in area avversaria, la palla perviene all’interista che solo davanti a Ghidotti non ha pietà.

Si va ai supplementari e la tensione regna sovrana ma al 94′ sono i campioni d’Italia a raddoppiare: Vergani è abile a sfruttare un’uscita in presa alta imprecisa dell’estremo difensore gigliato ed al limite dell’area insacca, portando in vantaggio la propria squadra. Cresce l’agonismo, ben oltre i livelli di guardia, ed infatti al 105′ viene espulso Pinto, per somma di ammonizioni, in conseguenza di un fallo su Belkheir.

Arriva il fischio del direttore di gara Antonio Damato e per l’Inter è l’ottavo trionfo in questo prestigioso torneo, tornando al successo dopo tre anni (2015).













Foto: profilo twitter Inter