Basket, 24a giornata Serie A 2018: Milano attende Reggio Emilia. Venezia-Avellino super posticipo!

Sarà un sabato di grande basket. Tutta la Serie A, a parte Venezia ed Avellino, scendono in campo domani, anticipando di un giorno rispetto al solito calendario per la Pasqua. Si comincia, dunque, alle 17.00 con il match tra la Fiat Torino e la The Flexx Pistoia. I piemontesi devono riscattare il ko dello scorso turno e cercano punti fondamentali nella lotta playoff, mentre i toscani sono reduci dalla splendida vittoria contro Venezia, che ha permesso a Pistoia di allontanarsi forse in maniera decisiva dalla zona retrocessione.

Successivamente alle 18.00 altre due partite. Tra Trento e Capo d’Orlando in palio punti pesanti tra playoff e salvezza, ma spicca la sfida tra la Germani Brescia e la Red October Cantù. La Leonessa è salita al terzo posto in classifica e vuole continuare a tenere la scia della prime della classifica, sfruttando anche un posticipo domenica che interessa particolarmente la squadra di coach Diana; mentre Cantù è nel folto gruppo a quota 24 punti e non può permettersi passi falsi per restare nell’attuale posizione.

Altre due partite alle 20.30 ed in questo caso si intrecciano sogni di permanenza in Serie A e speranze di partecipare alla post season. Brindisi attende Sassari, con i pugliesi che cercano punti vitali tra le mura amiche contro una Dinamo che continua ad andare troppo a corrente alternata. Varese, invece sogna una clamorosa rimonta e proprio il successo con Sassari ha riaperto le speranza playoff, ma sfiderà una Pesaro che deve trovare punti vitali per restare nella massima serie.

Alle 20.40 appuntamento con la capolista Milano, che attende Reggio Emilia e vuole proseguire la striscia di sei vittorie consecutive in campionato (Olimpia reduce anche dal successo in Eurolega contro il Bamberg). Alla stessa ora anche lo scontro diretto tra Vanoli Cremona e Virtus Bologna, due squadre in piena bagarre per i playoff.

Il piatto forte di questo turno di campionato, però, è il posticipo domenicale. Si affrontano la Reyer Venezia e la Sidigas Avellino, entrambe reduci dalla qualificazione alle semifinali di FIBA Europe Cup. Tutte e due le formazioni, però, hanno anche perso nell’ultima giornata rispettivamente contro Pistoia e Milano. Venezia deve vincere per non perdere la scia proprio dell’Olimpia, mentre per Avellino è davvero l’ultima occasione per provare a restare attaccata alle posizioni di vertice della classifica.

Questo il programma completo della giornata

SABATO 31 MARZO

ore 17.00 Fiat Torino – The Flexx Pistoia

ore 18.00 Dolomiti Energia Trento – Betaland Capo d’Orlando

ore 18.00 Germani Basket Brescia – Red October Cantù (Eurosport 2)

ore 20.30 Happy Casa Brindisi – Banco di Sardegna Sassari

ore 20.30 Openjobmetis Varese – VL Pesaro

ore 20.45 EA7 Emporio Armani Milano – Grissin Bon Reggio Emilia (Eurosport 2)

ore 20.45 Vanoli Cremona – Virtus Bologna

DOMENICA 1 APRILE

ore 20.45 Umana Reyer Venezia – Sidigas Avellino (Rai Sport HD)

CLASSIFICA: Milano 36, Venezia 34, Brescia*, Avellino 30, Bologna 26, Cantù, Sassari, Trento, Torino 24, Cremona* 22, Reggio Emilia**, Varese 20, Brindisi, Pistoia 14, Capo d’Orlando, Pesaro 10

*una partita in meno

** due partite in meno













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo