Calcio, Serie A 2018: anticipo 28ma giornata. Il Verona si impone nel derby con il Chievo

Va all’Hellas Verona l’anticipo della 28ma giornata, in scena al Bentegodi: nel derby il Chievo è uscito sconfitto per 1-0 in un match tesissimo come tutte le stracittadine. Poche emozioni, tanti contrasti in campo: a decidere il match è stata la rete di Andrea Caracciolo al 52′ su azione da calcio d’angolo. Vittoria fondamentale per i veronesi in chiave salvezza.

VERONA-CHIEVO 1-0

Verona (4-4-2): Nicolas; Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares; Verde (20′ st F. Zuculini), Buchel, Calvano (43′ st Fossati), Felicioli (41′ st Aarons); Petkovic, Matos.

A disp.: Silvestri, Coppola, Laner, Lee, Bianchetti, Boldor, Bearzotti, Souprayen, Heurtaux. All.: Pecchia

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Bani, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj (17′ st Pellissier); Birsa (42′ st Stepinski); Meggiorini (1′ st Giaccherini), Inglese.

A disp.: Seculin, Confente, Jaroszynski, Rigoni, Gaudino, Cesar, Pucciarelli, Depaoli, Tomovic. All.: Maran

Arbitro: Damato

Marcatori: 7′ st Caracciolo (V)

Ammoniti: Buchel, Matos, F. Zuculini, Boldor (V); Gobbi, Bani, Pellissier, Cacciatore, Dainelli (C)