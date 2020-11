Calcio, Alberico Evani: “I ragazzi sono stati meravigliosi, hanno fatto tutto anche senza Mancini”

A soli tre giorni dalla pesantissima vittoria contro la Polonia, l’Italia è tornata in campo questa sera in Bosnia per la sesta ed ultima giornata della Nations League di calcio. La Nazionale era ancora in formazione fortemente rimaneggiata a causa dei tanti giocatori costretti alla quarantena per via del Covid-19.

Lo stesso Roberto Mancini era assente in panchina, sostituito dal vice Alberico Evani, che ha parlato ai microfoni di Rai 1 a fine partita. L’Italia ha chiuso in vetta al Girone 1 vincendo in Bosnia, ha passato il turno ed ospiterà la Final Four, a Milano e Torino, dal 6 al 10 ottobre 2021.

Così Evani: “Con Mancini ci sentiamo tutti i giorni e sa quello che succede. Questi ragazzi gli hanno fatto un bel regalo e gli hanno dato una bella soddisfazione. Sarà bello confrontarci con queste realtà, si parla delle migliori d’Europa e non vediamo l’ora per vedere il nostro livello. Pensiamo di esserci avvicinati, vedremo quando le affronteremo“.

Conclude il tecnico: “Vogliamo arrivare al risultato tramite il gioco e ci stiamo allenando per questo. I ragazzi sono stati meravigliosi, hanno fatto tutto anche senza il mister. Sono dei ragazzi straordinari. Voglio dire solo grazie ai ragazzi che hanno dato tutto per questa maglia ottenendo tre vittorie con tre prestazioni convincenti. Posso solo dire grazie a tutti loro“.

