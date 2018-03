Calcio, Michel Platini: “Sono stato vittima di un complotto. I giudici della FIFA sono dei pagliacci”

Michel Platini è tornato a farsi sentire. Le Roi ha rilasciato un’intervista al magazine Marianne parlando della squalifica di 4 anni inflittagli per aver percepito irregolarmente due milioni di franchi svizzeri da Joseph Blatter, ex presidente della FIFA, per una consulenza non regolata da un contratto. Il francese si è scagliato contro i giudici che lo hanno condannato con parole non certo dolci.

“È stato tutto un complotto per impedirmi di diventare il presidente della FIFA“, ha tuonato. “Non posso accettare di perdere quando non ho fatto niente di sbagliato, mi hanno impedito di lavorare nel calcio per quattro anni (fino all’ottobre del 2019, ndr). Chi sono questi pagliacci che mi hanno fermato? I giudici della FIFA e del TAS non sono veri giudici“. Platini aveva già presentato ricorso al TAS ed ora si appellerà anche alla Corte di Strasburgo. “Devo difendermi da questi imbroglioni“.

Platini ha poi parlato del suo eventuale ritorno nel calcio. “Lo farei il presidente di un canale tv, avrei più potere del presidente Uefa. Sono le tv che oggi decidono quando si giocano le partite, giorno e ora, e adesso le arbitrano anche“, riferendosi evidentemente al VAR.













Foto: Flickr