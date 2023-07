La FIFA risarcisce i club per i Mondiali: quanti soldi hanno guadagnato le squadre? La classifica. Tra le italiane…

Ammonta a 187 milioni di euro la somma che la Fifa distribuirà ai club come risarcimento per il Mondiale giocato in Qatar.

440 le squadre a beneficiare del denaro dell’organismo che amministra il calcio a livello globale per l’utilizzo dei giocatori convocati agli ultimi Mondiali.

A fare da padrona la Uefa che ha ricevuto per le sue 275 formazioni 142,5 milioni di euro. A seguire l’Afc asiatica (21,3 milioni, 67 squadre), la Concacaf (13,8 milioni, 53 società), la Conmebol (5,2 milioni, 26 formazioni), la Caf africana (4,1 milioni, 18 club) e la Ofc dell’Oceania (86mila euro, tutti al Wellington Phoenix).

I campionati inglesi sono quelli ad aver beneficiato maggiormente dei proventi Fifa, con 33,8 milioni di euro distribuiti tra 46 club. A seguire la Spagna (21,7 milioni, 33 società) e Germania (18,8 milioni, 27 club).

Quarta la Figc che, nonostante vantasse il medesimo numero di società della Federazione tedesca ha incassato 16,7 milioni di euro.

Tra i club, il Manchester City guida la classifica degli incassi (4,1 milioni), seguito da Barcellona (4 milioni), Bayern Monaco (3,9), Real Madrid (3,4) e Paris Saint-Germain (3,4).

La società italiana ad aver ricevuto di più, invece, è stata la Juventus: 2,7 milioni di euro.

Dietro i bianconeri, le due milanesi (2 milioni all’Inter e 1,4 al Milan), la Fiorentina (1,3) e l’Atalanta (1,2), ma tra le sorprese ci sono certamente i 59mila euro andati alla Cremonese.

Tra i beneficiari italiani, anche squadre delle serie inferiori: al Benevento e al Venezia, iscritte alla Serie B 2022/23, sono andati rispettivamente 200mila e 74mila e 600 euro, al Mantova (Serie C) 86mila.

Foto: LaPresse