Calcio, Luigi Di Biagio: “Dobbiamo migliorare, cambierò 3 o 4 giocatori. Domani gioca Donnarumma”

La tournée in Inghilterra si chiude domani, martedì 27 marzo, per l’Italia, che affronterà a Wembley i padroni di casa nel secondo test amichevole dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Argentina. Il ct Gigi Di Biagio è pronto a mescolare le carte per vedere all’opera tutta la rosa dei convocati per le prime uscite dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 in Russia. Un gruppo da rifondare, partendo però da alcune certezze e dai punti fermi di una Nazionale che ha tutta l’intenzione di lasciarsi alle spalle il momento più nero della sua storia e di riscattarsi sin dal prossimo biennio.

“E’ necessario migliorare rispetto a quanto fatto contro l’Argentina – ha dichiarato l’allenatore (fonte Sky Sport) – E’ qualcosa che ho già detto ai ragazzi nelle ultime ore. A Manchester abbiamo costruito abbastanza e anche con palle gol clamorose. Se la gara fosse finita 0-0 io sarei stato deluso e alla fine abbiamo perso. La strada però è quella giusta. Qualcosa domani cambierò, è inevitabile visto anche il momento della stagione e qualche acciacco. Cambierò almeno 3 o 4 giocatori ma non ho ancora deciso. Kane non ci sarà? Non so chi giocherà, l’Inghilterra ha giocatori di grande livello e non possiamo soffermarci sui nomi a prescindere dalle scelte di Southgate. Noi dobbiamo cercare di limitare tutta la squadra. Non mi sono posto il problema del mio futuro, ho sentito cosa ha detto Costacurta ma ancora non ci penso. Questo problema al momento non mi riguarda. Io in questi giorni ho proposto quello che volevo e i ragazzi mi hanno seguito. Qualcosa si è visto ma ancora serve tempo. Spero che già da domani si possa vedere qualcosa in più e che possiamo fare risultato”, ha chiarito il tecnico nostrano.

Sul ruolo di portiere pochi dubbi: “Giocherà Donnarumma, nonostante Perin mi abbia messo in difficoltà. Ho avuto qualche dubbio. E sulle critiche piovute dopo il ko contro l’Argentina: “Amareggiato? Forse perché ho visto cose diverse nella sfida dell’Argentina ma le critiche fanno parte del nostro lavoro. Sono amareggiato per aver letto cose non vere. Nessuno mi ha detto niente per il mio futuro, penso al mio lavoro e quello che sarà, mi andrà bene qualsiasi decisione“.













