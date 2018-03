Calcio: sarà sfida Marocco-Nord America per la sede del Mondiale 2026 anche se….

Sarà sfida tra il Marocco ed il terzetto Stati Uniti-Canada-Messico per l’organizzazione del Mondiale 2026 di calcio? Al momento sembrerebbe di sì. Il condizionale è d’obbligo perché il 68° congresso della Fifa, in programma il prossimo 13 giugno, può ribaltare il quadro della situazione. In particolare, è stato precisato che la decisione prevede due strade: la scelta tra i Paesi menzionati oppure l’apertura ad una nuova candidatura che comporterebbe un rinvio della decisione a maggio 2020. Il Marocco come Usa-Canada-Messico promettono impianti avveniristici e strutture adeguate. Vedremo cosa verrà stabilito dalla massima autorità del calcio mondiale.













Foto: profilo twitter Fifa