Pallanuoto, Serie A1 2018: i migliori italiani della 19ma giornata. Tanti nomi nuovi si mettono in luce

Sabato scorso la 19ma giornata della Serie A1 di pallanuoto ha consegnato ben quattro vittorie esterne, tra le quali hanno fatto notizia quella del Savona a Napoli in chiave play off e quella della Florentia in casa della Lazio in ottica play out. Andiamo a scoprire i migliori italiani dell’ultimo turno.

Stefano Guerrato (Brescia): da premiare questo atleta della squadra lombarda, unico nella vittoria contro Trieste, mai come questa volta frutto del lavoro di squadra (in gol 10 giocatori di movimento su 11), capace di mettere a segno una doppietta. Avrà tempo di crescere in una squadra competitiva in Italia ed in Europa

Andrea Razzi (Florentia): pesantissima vittoria esterna in casa della Lazio, al momento la squadra toscana sarebbe salva senza passare dalla lotteria dei play out. La sua tripletta tiene a galla la squadra quando i capitolini provano ad accelerare, i compagni completano il capolavoro.

Jacopo Colombo (Savona): due gol pesanti in chiave post season, il secondo dei quali vitale per l’allungo decisivo che proietta i liguri al momento al quinto posto in classifica. Sarà importante evitare la sesta piazza per non incrociare ai quarti chi tra Brescia e Sport Management arriverà terza al termine della regular season.

Massimo Giacoppo (Ortigia): tre gol per puntellare il quarto posto dei siciliani. La sfida contro il Torino si è rivelata più ostica del previsto, ma la fame dei siracusani ha avuto la meglio. Allungo nei confronti del Napoli, punti d’oro in chiave post season, per andare il più avanti possibile.

Edoardo Di Somma (Sport Management): vitale il suo contributo per la vittoria in Sicilia. Una doppietta nelle fasi calde della sfida per non perdere contatto dal Brescia e giocarsi fino all’ultima giornata il secondo posto, che vale la semifinale diretta. Per i “Mastini” ora però ci sarà da pensare alla finale di Euro Cup.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it