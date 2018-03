Calcio femminile, le migliori italiane della diciassettesima giornata di Serie A: Bonansea irresistibile, Giacinti bomber

La diciassettesima giornata della Serie A di calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide disputate.

BARBARA BONANSEA (JUVENTUS): Slalomeggia come il George Weah dei bei tempi, la giocatrice della Juve incanta in campo. Un poker di reti ed una prestazione nel suo insieme da urlo. Nessuna riesce a fermarla! E’ lei la donna “Champions League”.

SOFIA CANTORE (JUVENTUS): Classe ’99 ma una maturità in campo invidiabile. Numero 14 come Johan Cruyff o, per gli appassionati di cartone animati giapponesi, Julian Ross, semina le avversarie, mettendo lo zampino nelle marcature di Bonansea e realizzando un gol a suggello della sua magica prestazione.

VALENTINA GIACINTI (BRESCIA): Bomber di razza va ancora a segno due volte nel match del Club Azzurri contro il Chievo Verona. L’attaccante biancoblu sta trovando sempre più continuità e la prolificità sotto porta è un dato di fatto

ILARIA MAURO (FIORENTINA): Doppietta per la punta viola e della Nazionale italiana ed un match di grande supporto e sacrificio per le compagne. Si distingue sul rettangolo di gioco non solo in fase realizzativa.

CECILIA SALVAI (JUVENTUS): Sara Gama non è in campo ed è lei il capitano della Vecchia Signora. Ricopre il ruolo con autorevolezza, dirigendo le operazioni, spiccando per senso dell’anticipo e mettendo in mostra grande personalità. Una giocatrice sempre più consapevole delle sue qualità.













Foto: pagina facebook Juventus

