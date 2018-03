Football americano, Prima Divisione 2018: i Panthers Parma dominano il recupero contro i Giaguari Torino

Prima settimana di riposo nella Prima Divisione 2018. Nella Bye Week 1, però, è andato in scena un incontro, il recupero del match della prima giornata tra Giaguari Torino e Panthers Parma, rinviato per maltempo.

Non c’è stata storia, perché gli ospiti hanno vinto in maniera netta, 49 a 6, con un Monardi scatenato. Un risultato sorprendente, che consegna alla squadra emiliana la seconda vittoria su due incontri disputati e la seconda posizione in classifica, alle spalle degli imbattuti Guelfi Firenze. Discorso opposto per i torinesi, al secondo stop consecutivo dopo il passo falso della scorsa settimana contro i Ducks Lazio. Giaguari decimati dai tanti infortuni che hanno colpito sia la linea d’attacco che quella di difesa, oltre all’assenza per squalifica dell’americano Brian Michitti.

I risultati della Bye Week 1

GIAGUARI Torino vs PANTHERS Parma 6-49

La classifica della Prima Divisione

1 GUELFI Firenze 3 0

2 PANTHERS Parma 2 0

3 SEAMEN Milano 1 0

4 GIANTS Bolzano 2 1

5 DUCKS LF 2 1

6 DOLPHINS Ancona 1 1

7 GIAGUARI Torino 1 2

8 RHINOS Milano 0 2

9 LIONS Bergamo 0 2

10 UTA Pesaro 0 3













alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: Pier Colombo