Calcio femminile, 17a Giornata Serie A 2017-2018: la Juventus in trasferta a Reggio Emilia, il Brescia ospita il Chievo Verona

Va in scena domani il diciassettesimo turno della Serie A di calcio femminile e nuovo confronto a distanza tra Juventus e Brescia per il primato del torneo nazionale.

La Vecchia Signora, a punteggio pieno dopo 16 partite, va a Reggio Emilia dove affronterà il Sassuolo (penultimo in classifica) a caccia dei tre punti. Le ragazze di Rita Guarino, reduci dal rotondo successo in Coppia Italia (8-0 alla Novese), vogliono allungare la loro strepitosa striscia vincente, al cospetto di un avversario da non sottovalutare nonostante la posizione in graduatoria. Le neroverdi, infatti, sono dotate di una buona organizzazione di gioco e servirà l’atteggiamento giusto alle bianconere per uscire dal campo emiliano con il risultato pieno. Ovviamente, guardando al differente tasso tecnico, le juventine hanno tutto per far loro il confronto.

Leonesse che, invece, tra le mura amiche del Club Azzurri, ospiteranno il Chievo Verona (sesto in graduatoria) in un incontro non semplice. Le attenzioni saranno tutte su Cristiana Girelli, calciatrice dalla tecnica sopraffina e dalla grande fisicità, e Valentina Giacinti, a segno con costanza nelle ultime uscite. La posta in palio è alta e, nello stesso tempo, la formazione allenata da Diego Zuccher non vorrà recitare il ruolo della vittima sacrificale.

Venendo al Tavagnacco (terzo in classifica), le friulane, dopo il successo contro la Fiorentina, vanno sul campo dell’Empoli Ladies, fanalino di coda di questo campionato, con tutte le intenzioni di centrare il bersaglio grosso. Nonostante l’assenza pesante di Lana Clelland, le gialloblu hanno dimostrato grande determinazione nell’ultima sfida contro le viola e sarà necessario lo stesso spirito per uscire vittoriose dall’impegno in Toscana.

Parlando della citata Fiorentina, le campionesse d’Italia (quinte in classifica) debbono reagire al ko dell’ultima giornata, vedendosela al “Gino Bozzi” di Firenze contro il Ravenna Woman. Sulle spalle di Tatiana Bonetti e Patrizia Caccamo le maggiori responsabilità di un gruppo che psicologicamente deve un po’ ritrovarsi e, teoricamente, il match contro le romagnole può offrire opportunità di rilancio.

A completamento del turno, match interessante allo stadio “Olivieri” di Verona tra l’Agsm e la Res Roma. Le ragazze di Fabio Melillo, vittoriose contro l’Empoli in casa, sono attese alla conferma contro le scaligere di Renato Longega, apparse in ripresa dopo il difficilissimo girone d’andata che ha relegato una realtà storica del calcio femminile italiano nei bassi fondi della classifica (ottavo posto). Trasferta anche per l’Atalanta Mozzanica contro il Pink Bari ed anche per la formazione di Elio Garavaglia l’impegno sarà insidioso.

GIORNATA 17 – SERIE A – CALCIO FEMMINILE

DATA PARTITA 24/03/2018 BRESCIA – CHIEVO VERONA 24/03/2018 EMPOLI – TAVAGNACCO 24/03/2018 FIORENTINA – RAVENNA WOMAN 24/03/2018 PINK BARI – ATALANTA 24/03/2018 SASSUOLO – JUVENTUS 24/03/2018 VERONA – RES ROMA

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 48 16 16 0 0 49 4 +45 2. 45 16 15 0 1 50 14 +36 3. 31 16 10 1 5 35 21 +14 4. 27 16 8 3 5 24 21 +3 5. 25 16 7 4 5 25 17 +8 6. 25 16 8 1 7 21 27 -6 7. 18 16 6 0 10 16 22 -6 8. 16 16 4 4 8 17 27 -10 9. 13 16 4 1 11 14 39 -25 10. 11 16 2 5 9 18 33 -15 11. 10 16 3 1 12 13 29 -16 12. 8 16 2 2 12 10 38 -28













