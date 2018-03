LIVE Pagelle Italia-Argentina in DIRETTA: gli azzurri sfidano l’Albiceleste per rialzare la testa e avviare il nuovo corso

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ARGENTINA

Buonasera e bentrovati per le PAGELLE LIVE dell’amichevole tra Italia e Argentina. Gli azzurri ripartono con la testa ancora rivolta alla mancata qualificazione ai Mondiali 2018, ma anche con la consapevolezza di dover ripartire dal punto più basso della storia del calcio italiano attraverso un processo di rinnovamento che parte dal test amichevole all’Etihad Stadium di Manchester contro l’Albiceleste. Il ct Di Biagio si affida all’esperienza e alle parate di Buffon, al carisma di Bonucci e alla classe di Immobile, Insigne e Verratti, i tre ex ragazzi prodigio del Pescara a cui il tecnico ha affidato per ora le chiavi della squadra. C’è tanta curiosità anche per vedere all’opera a partita in corso gli esordienti Chiesa e Cutrone, ma gli azzurri si troveranno a sfidare un’autentica armata, in cui Messi, Di Maria e Higuain rappresentano le stelle più splendenti. Seguite con noi a partire dalle ore 20.45 le pagelle in diretta LIVE dell’amichevole tra Italia e Argentina. Buon divertimento con OA Sport!

