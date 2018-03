Rugby, Sei Nazioni 2018 – Jacob Stockdale miglior giocatore del torneo! Matteo Minozzi quinto dietro agli irlandesi

Jacob Stockdale è stato premiato come miglior giocatore del Sei Nazioni 2018 di rugby. Non poteva essere altrimenti: il trequarti irlandese ha messo a segno 7 mete (impresa che non riusciva dai tempi dello scozzese William Stuart nel 1913) e ha conquistato il trofeo insieme alla sua Nazionale. Il 21enne ha raccolto il 32% dei voti precedendo i connazionali Conor Murray, Jonathan Sexton e Keith Earls. Il nostro Matteo Minozzi è quinto, primo dei non irlandesi: il 21enne estremo ha messo a segno quattro mete in quattro partite diverse (13,2% dei voti).













foto FIR (Utilizzo Editoriale)