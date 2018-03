Calcio, Champions League 2018: i precedenti di Tottenham-Juventus. Prima della gara d’andata soltanto amichevoli

Una gara che vale una stagione: il ritorno degli ottavi della Champions League di calcio mette di fronte Tottenham e Juventus, dopo il 2-2 maturato all’andata a Torino. Quello che invece andrà in scena a Londra sarà il quinto confronto assoluto tra le due formazioni, conteggiando ovviamente anche il precedente appena citato.

I primi tre precedenti però fanno riferimento tutti a confronti amichevoli: gli ultimi due sono molto recenti e sono terminati con una vittoria per parte. Il 26 luglio 2016 nell’International Champions Cup la Juventus si impose per 2-1 con le reti di Dybala e Benatia, quest’ultima su assist di Pjanic, alla prima recita con la maglia bianconera, mentre per gli inglesi andò in gol Lamela.

Confronto più recente quello del 5 agosto 2017, quando, sempre in una gara amichevole, ad imporsi fu la squadra londinese, che si vendicò vincendo per 2-0, grazie alle marcature di Kane ed Eriksen. Il primo confronto però risale al lontano 25 maggio 1960, quando la Juventus, in una gara amichevole infrasettimanale, giocata al Comunale di Torino, pochi giorni dopo aver vinto lo Scudetto. La Vecchia Signora si impose per 2-0 con reti di Sivori e Nicolé.













Foto: Profilo Facebook Paulo Dybala

