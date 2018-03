Calcio, amichevole: Argentina-Italia 2-0. Banega e Lanzini puniscono gli azzurri, male la prima di Di Biagio

A Manchester l’Italia non rialza la testa dopo la delusione Mondiale e viene battuta per 2-0 dall’Argentina in un incontro amichevole: a punire gli azzurri, nella seconda metà della ripresa, sono stati Banega, appena entrato in campo, e Lanzini, su assist di Higuain. Una sola occasione nitida per gli italiani, sprecata da Insigne.

Nel primo tempo ritmi blandi, la prima vera occasione è di Otamendi, al 17′, che di testa impegna Buffon sugli sviluppi di un corner. Italia non pervenuta, negli ultimi due minuti Buffon si supera altre due volte, dapprima al 44′ su Tagliafico, poi, proprio al 45′ su Higuain, riuscendo a non capitolare.

Nell’intervallo Di Biagio si fa sentire e gli azzurri entrano in campo con un altro piglio: la prima vera occasione da gol dell’Italia arriva sui piedi di Insigne al 48′, che non riesce ad inquadrare la porta dopo uno stupendo assist di Immobile, abile a sfruttare un errore in disimpegno di Paredes.

Dopo un’ora di gioco inizia la girandola dei cambi, e Sampaoli pesca dalla panchina la carta Banega: al 75′ l’argentino sfrutta un grave errore in alleggerimento di Jorginho e buca imparabilmente Buffon. Il gol taglia le gambe agli azzurri, che si sbilanciano in avanti, senza però mai rendersi pericolosi.

Così all’85’ Higuain recupera palla e serve un assist al bacio per Lanzini, che ha tutto il tempo di stoppare, prendere la mira e piazzare la palla sotto la traversa superando un incolpevole Buffon. Cala il sipario sulla partita, l’Italia non punge più e l’Argentina di Sampaoli può controllare agevolmente.













Foto: Profilo Twitter UEFA

roberto.santangelo@oasport.it