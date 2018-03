Boxe, Mirko Natalizi esplode nelle WSB: il futuro del pugilato italiano? Due vittorie e il sogno Tokyo 2020

Mirko Natalizi è la grande rivelazione di questo primo scorcio di stagione di boxe. Il 22enne è davvero salito alla ribalta nell’ultimo mese e sta impressionando per la sua grinta e per la sua caparbietà: i suoi primi due match nelle World Series of Boxing parlano chiaro, ha letteralmente demolito gli avversari con una tecnica sopraffina e una grandissima classe. La giovane età lo rende di diritto uno dei migliori prospetti del nostro pugilato: stiamo parlando di un atleta che ha tutte le carte in regola per poter emergere nei massimi contesti ed essere competitivo anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, traguardo assolutamente alla sua portata per quanto abbiamo visto nelle ultime settimane.

Il laziale, in forza agli Italia Thunder, combatte tra i 69 kg: alto 1.81 ha un fisico ideale per questa categoria e nelle prime due uscite è stato fulminante. Il francese Yannick Dehez (professionista) si è dovuto arrendere alla quinta ripresa, l’inglese Cyrus Pattinson è stato messo in seria difficoltà e l’arbitro è stato costretto a interrompere l’incontro nel corso del terzo round di un incontro impreziosito da un micidiale gancio destro che gli è valso anche il premio Sting Miglior Pugno della settimana per le WSB. Indubbiamente è risultato il migliore della franchigia italiana nelle due occasioni in cui era impegnato visto che i Thunder sono stati sconfitti 2-3 dai France Fighting e 1-4 dai British Lionhearts.

Di lui si parla davvero molto bene. Mirko Natalizi è descritto come un ragazzo molto quadrato e motivato, con la testa sulle spalle, si allena molto e vuole migliorarsi continuamente per fare un ulteriore salto di qualità. I mezzi tecnici ci sono, la voglia sembra quella giusta, ora saranno il tempo e il ring a dirci se davvero può farci sognare in grande e se può essere il talento che tutti stavamo aspettando.













(foto pagina Facebook Italia Thunder)