VIDEO Mirko Natalizi vince il premio Sting Miglior Pugno, micidiale gancio destro nelle WSB: steso Pattinson

Grande riconoscimento per Mirko Natalizi, pugile in forza agli Italia Thunder. Il 22enne, infatti, ha ricevuto il premio Sting Miglior Pugno per la settima giornata delle World Series of Boxing: il micidiale gancio destro con cui ha steso Cyrus Pattinson (British Lionhearts) nel match della categoria 69kg ha convinto gli addetti ai lavori a consegnargli il prestigioso riconoscimento. Di seguito il VIDEO del micidiale gancio destro sferrato sul ring di Cernusco Sul Naviglio.















(foto Italia Thunder)