Boxe, Europei U22 2018: Italia in grande spolvero! Tantissimi pass per le semifinali

Giornata ricchissima per l’Italia agli Europei U22 di boxe in corso di svolgimento a Targu Jiu (Romania). Ben dieci azzurri sono saliti sul ring (4 uomini e 6 donne) ed in otto accedono alle semifinali.

Francesco Iozia ha sconfitto l’ostico israeliano Shtiwi (4-1) e si è garantito la semifinale dei 64kg contro il turco Erdemir. Lo imitano anche Vincenzo Arecchia nei 69kg (4-1 rifilato all’israeliano Kapuler, ora la semifinale contro l’inglese Fail) e Aziz Abbes Mouhidine che tra i 69kg ha sconfitto il turco Ilyas assicurandosi il match con l’azero Abdullayev. Tutti e tre sono certi di tornare a casa quantomeno con la medaglia di bronzo mentre non c’è stato nulla da fare per Nicola Cordella (49 kg) che si è arreso 5-0 con l’Ucraino Ovsiannikov.

Al femminile regalano spettacolo Giulia La Magna (5-0 all’ucraina Maksymiv tra i 54kg, ora in semifinale incrocerà i guantoni con l’inglese Jones), Irma Testa che demolisce l’azera Valizada (5-0 tra i 57kg) e si regala la sfida con la turca Us. Rebecca Nicoli batte la lituana Auciute per 5-0 e affronterà in semifinale con l’ucraina Starakova tra i 64kg. Anche Monica Floridia si garantisce quantomeno il bronzo tra i 69kg: il 5-0 inflitto all’ungherese Budai assicura il match con la bulgara Yonuzkova. A completare il pokerissimo è stata Francesca Martusciello che sconfigge la spagnolo Tudge tra i 60kg e ora incrocerà la greca Pita. L‘unica sconfitta è stata quella della 48kg Roberta Bonatti battuta dalla turca Delismen per 5-0.













Foto: FPI