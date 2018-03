Anthony Joshua vs Joseph Parker, quanti soldi guadagnano i pugili? Montepremi da urlo per il Mondiale pesi massimi

Anthony Joshua e Joseph Parker daranno vita a uno dei match più attesi dell’anno. Sabato 31 marzo, i due pesi massimi si daranno battaglia nell’incontro che mette in palio le cinture mondiali WBA, IBF, IBO e WBO. A Cardiff (Galles, Gran Bretagna) lo spettacolo è assicurato, il vincitore dovrebbe avere poi il diritto di sfidare Deontay Wilder (detentore della cintura WBC) per l’unificazione totale.

Quanti soldi guadagnano i due pugili? Quali sono le borse per questo match stellare? Anthony Joshua dovrebbe assicurarsi 20 milioni di sterline (circa 22,7 milioni di euro) frutto degli sponsor e dei proventi dalla pay-per-view. Il conto in banca di Joseph Parker, invece, salirà di 13 milioni di sterline (circa 14,8 milioni di euro). Questi introiti sono assicurati e non dipendono dall’esito dell’incontro (il britannico è il grande favorito di fronte al proprio pubblico).













(foto pagina Facebook Anthony Joshua)