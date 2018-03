Biglietti Juventus-Milan (31 marzo): come acquistare i tickets della 30ma giornata di Serie A

Turno pasquale per il campionato italiano di Serie A di calcio: si giocano sabato 31 marzo tutti gli incontri per la 30ma giornata. In programma un classico del calcio tricolore: all’Allianz Stadium di Torino va in scena alle 20.45 Juventus-Milan.

Sfida davvero fondamentale in chiave titolo: i bianconeri, in vetta alla classifica, vanno a caccia di una vittoria che sarebbe davvero importantissima in chiave scudetto. L’ultima uscita con la Spal, uno scialbo 0-0 a Ferrara, ha infatti abbassato leggermente il morale degli juventini, che tra pochi giorni dovranno anche vedersela con il Real Madrid in Champions League. Proveranno a sfruttare questo periodo dei campioni d’Italia i rossoneri guidati da un Gennaro Gattuso che ha rivoluzionato la squadra: il momento è positivo, nonostante l’eliminazione in Europa League. Si può andare a caccia di una clamorosa rimonta che significherebbe qualificazione in Champions League. La sfida sarà anche un antipasto della finale di Coppa Italia.

Una partita di grande fascino, imperdibile. Sabato 31 marzo alle ore 20.45, all’Allianz Stadium di Torino va in scena Juventus-Milan. Ci sono pochi biglietti ancora a disposizione ma se volete assistere dal vivo all’incontro potete farlo andando sulla piattaforma viagogo.it.

Foto: Carozza