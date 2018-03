Biathlon, Sprint femminile Kontiolathi 2018: Lisa Vittozzi, un podio che vale! Successo per Darya Domracheva

L’Italia esulta con Lisa Vittozzi: nella sprint femminile valida per la tappa di Kontiolahti, Finlandia, l’azzurra ha conquistato il terzo podio della carriera in Coppa del Mondo, il primo in questo format. La miglior Vittozzi di sempre, sull’onda lunga della condizione olimpica, ha fatto vedere di poter valere le migliori al mondo sugli sci e solamente un errore nella seconda serie di tiro le ha impedito di cogliere la prima vittoria in una gara individuale.

Sin dalle prime battute, Lisa si è inserita nella corsa per il podio con ottimi rilevamenti cronometrici, a testimonianza di quanto sia cresciuta nel corso della stagione e di come i risultati delle Olimpiadi non sono stati un caso isolato. Purtroppo, con l’opportunità di vincere, un errore nella serie di tiro in piedi l’ha relegata ad una comunque straordinaria terza piazza: i due podi ottenuti in precedenza erano arrivati entrambi in prove ad inseguimento, il primo proprio sul circuito di Kontiolahti, su cui evidentemente si trova a meraviglia. Da questo risultato, e su una stagione ad altissimi livelli, Lisa può appoggiarsi per ripartire in vista della prossima annata agonistica. Col passo mostrato in questo periodo e le doti al tiro che le sono riconosciute, potrebbe diventare anche una seria candidata alla classifica generale di Coppa del Mondo, nonché una delle atlete più forti pensando al prossimo quadriennio e all’età delle attuali protagoniste del circuito.

A partire da Darya Domracheva, che oggi ha ottenuto la vittoria numero 26 della carriera considerando solo la Coppa del Mondo, cui si sommano due medaglie d’oro ai Mondiali e quattro alle Olimpiadi (una sola di queste in staffetta, proprio a PyeongChang con le compagne bielorusse). A soli 5 decimi la tedesca Franziska Hildebrand, che a differenza della vincitrice non ha commesso errori ma è crollata in maniera verticale nell’ultimo giro e in particolare negli ultimi 700 metri, che le sono costati la vittoria. Sul traguardo, Vittozzi ha pagato 5”5 da Domracheva, risultato eccellente dato che la sappadina ha commesso lo stesso numero di errori della vincitrice della Coppa del Mondo 2014/2015.

Quarta posizione per l’ucraina Yulia Dzhyma, senza errori, mentre la tedesca Laura Dahlmeier si è classificata quinta, con un bersaglio mancato a terra. La tedesca non ha brillato sugli sci e nei tempi al poligono, tanto da finire a 20” da Domracheva con lo stesso numero di errori. Precisa la ceca Veronika Vitkova, sesta, mentre l’ucraina Vita Semerenko si è classificata settima. A chiudere il terzetto di atlete senza errori la francese Marie Dorin Habert, ottava davanti alla tedesca Maren Hammerschmidt e alla finlandese Kaisa Makarainen, che ha chiuso la top 10 con due errori. Tra le pretendenti alla Sfera di Cristallo, Anastasiya Kuzmina ha chiuso 30esima (2+2 errori al tiro), molto attardata.

Diciannovesima posizione finale per Dorothea Wierer, penalizzata da due bersagli mancati, uno per ogni sessione di tiro. L’altoatesina ha tenuto un buon passo sugli sci, ma le è mancata quella precisione che le avrebbe consentito di giocarsi un piazzamento tra le prime cinque. Fuori dalla zona punti, in 44esima e 46esima posizione, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo: entrambe hanno pagato tre giri di penalità per aver mancato bersagli.













