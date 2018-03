Biathlon, Coppa del Mondo Oslo 2018: Montello non recupera, esordio per Daniele Cappellari

Giuseppe Montello è costretto a dare forfait anche per la tappa di Coppa del Mondo di biathlon ad Oslo, dopo aver saltato per influenza l’appuntamento finlandese di Kontiolahti: a prendere il suo posto in Norvegia, dove è prevista la staffetta in cui l’Italia difende un importante quinto posto a livello maschile, ci sarà l’esordio in Coppa del Mondo del conterraneo e friulano Daniele Cappellari, ventunenne di Forni di Sopra tesserato per l’ASD Società Sportiva Fornese, quinto ai recenti Mondiali di Juniores di Otepae nell’individuale.

Il giovane classe 1997 verrà schierato insieme a Dominik Windisch, Lukas Hofer e Thomas Bormolini. Confermato invece il quartetto femminile con Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Nicole Gontier e Federica Sanfilippo, il programma prevede le due sprint giovedì 15 marzo, seguite sabato 17 marzo dalla staffetta femminile e dalla pursuit maschile, chiusura domencia 18 marzo con la staffetta maschile e la pursuit femminile.

L’Ibu Cup fa tappa invece a Khanty Mansiysk (Rus) con le sprint di venerdì 16 marzo e le pursuit di sabato 17 marzo alle quali prenderanno parte gli atleti già presenti alla tappa di Uvat, ossia Alexia Runggaldier, Ginevra Rocchia, Saverio Zini e Thierry Chenal.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BIATHLON

nicolo.persico@oasport.it

Clicca qui per mettere “mi piace” alla nostra pagina “Il biathlon azzurro”

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo