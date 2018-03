Biathlon, Coppa del Mondo 2018: Lukas Hofer splende a Tyumen! Podio nell’inseguimento dietro Martin Fourcade e Johannes Boe

Il secondo podio in due settimane, finalmente anche con lo zero al tiro. Lukas Hofer sta chiudendo nel migliore dei modi una stagione superlativa nella Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018, che lo ha visto tornare con costanza tra i migliori, dimostrando di valere i big del circuito. Nell’inseguimento di Tyumen (Russia), l’azzurro ha rimontato dall’undicesima alla terza piazza, grazie tanto alla precisione al tiro quanto alla velocità sugli sci stretti. Dopo Oslo, Luki è tornato sul podio, sempre nell’inseguimento che in questo periodo gli ha regalato grandi soddisfazioni.

La gara è stata vinta, tanto per cambiare, da Martin Fourcade. Il francese ha letteralmente dominato la prova, partendo davanti e chiudendo con un margine di grande sicurezza nei confronti di Johannes Boe, bravo a sua volta a rimontare come Hofer da oltre la decima posizione. Fourcade, che con questo successo ha conquistato anche la Coppa di specialità dell’inseguimento, la settima consecutiva al termine di una stagione in cui non ha mai avuto alcun calo di rendimento, incrementando ancor di più il proprio dominio nel biathlon moderno, nonostante un Johannes Boe che per lunghe fasi della stagione ha provato ad insidiare la sua leadership.

Hofer, con questo piazzamento, sale anche in quinta posizione in classifica generale. Nella prova odierna, è riuscito fin da subito a guadagnare diverse posizioni con la precisione al tiro, rientrando quasi subito in corsa per il podio. Fondamentale, in quest’ottica, il terzo poligono: pur con tempi piuttosto lenti, è riuscito a coprire tutti i bersagli a differenza degli avversari diretti, uscendo secondo alle spalle di Fourcade per poi giocarsi tutto all’ultimo poligono, dove però Boe lo ha staccato. Tra Mondiali e Coppa del Mondo, Hofer ha conquistato il quinto podio individuale della carriera.

Quarta posizione, ad una ventina di secondi da Hofer, per lo svedese Fredrik Lindstroem, che ha pagato proprio un errore nella terza serie quando era in compagnia di Hofer. A seguire i tedeschi Erik Lesser e Arnd Peiffer, mentre il francese Guigonnat si è classificato settimo. L’austriaco Eder, il russo Tsvetkov e il norvegese Christiansen hanno completato la top 10 nell’ordine.

Per quanto riguarda l’Italia, buona 18esima posizione per Dominik Windisch. Falloso a terra con tre errori, è riuscito ad evitare penalità nella seconda metà di gara, rimontando diverse posizioni e chiudendo nella top 20. Ottima rimonta e 31esima piazza per Thomas Bormolini: il livignasco si è concesso due errori nelle prime due serie, ma nonostante questo ha recuperato oltre 20 posizioni rispetto al pettorale di partenza.













