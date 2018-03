Biathlon, Coppa del Mondo 2018: Anastasiya Kuzmina vince la sprint di Oslo e guadagna in classifica generale su Makarainen. Lisa Vittozzi decima

Nonostante un errore al tiro, la slovacca Anastasiya Kuzmina ha vinto la sprint di Oslo-Holmenkollen valida per la Coppa del Mondo di biathlon 2017-2018, che volge ormai al termine: grazie alla prova odierna, è riuscita a guadagnare tanto terreno in classifica generale su Kaisa Makarainen, la grande avversaria nella lotta per la Sfera di Cristallo, a causa dei tanti errori commessi dalla finlandese. La gara di Kuzmina non era iniziata benissimo, con un errore nella prima serie. Grazie ad un ottimo passo sugli sci, già in ingresso al secondo poligono era praticamente passata davanti a tutti e senza incorrere in penalità si è involata verso il quinto successo stagionale in Coppa del Mondo, il sesto considerando anche le Olimpiadi di PyeongChang 2018.

A sottolineare la prestazione di Kuzmina, da evidenziare che nessun’altra tra le prime sette ha commesso errori. Nove secondi di ritardo, in seconda piazza, per la bielorussa Darya Domracheva, molto solida al poligono ma meno incisiva dell’avversaria sugli sci nelle prime due tornate, mentre nella terza è riuscita a guadagnare una manciata di secondi. Risultato importante anche per lei in ottica classifica generale, dato che può avvicinare la terza posizione e di conseguenza il podio. Lontanissime tutte le altre, a partire dall’ucraina Yuliia Dzhima terza con una trentina di secondi di ritardo da Kuzmina. A 6” di distanza dal terzo gradino podio la statunitense Susan Dunklee, mentre la giapponese Fuyuko Tachizaki ha colto il miglior risultato della carriera arrivando al quinto posto. A seguire la tedesca Hildebrand, le russe Yurlova e Kaisheva e la slovacca Fialkova che hanno occupato le posizioni dalla sesta alla nona. 28esima posizione per la tedesca Laura Dahlmeier, solo 40esima, invece, la finlandese Kaisa Makarainen, che sostanzialmente ha perso tutto il vantaggio che aveva su Kuzmina in classifica generale e potrebbe lasciare sul piatti altri punti anche nell’inseguimento.

Un errore in piedi e decima posizione finale per Lisa Vittozzi, che ha confermato quanto di buono fatto la scorsa settimana rimanendo nelle posizioni di vertice della classifica, anche se molto probabilmente non sarebbe riuscita a chiudere sul podio anche con una gara senza errori. Imprecisa in piedi anche Federica Sanfilippo, 36esima con due errori, mentre Dorothea Wierer ha mancato gli ultimi 3 bersagli quando era in lotta per il podio chiudendo 39esima. 86esima Nicole Gontier (5 errori) esclusa dalla prova ad inseguimento.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI BIATHLON

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it