Basket, Serie A 2018: i migliori italiani della 22a giornata. Michele Vitali top scorer, grandi prestazioni Alessandro Gentile e Niccolò De Vico

Vediamo quali sono stati i migliori giocatori italiani della 22a giornata.

Niccolò De Vico: senza Amedeo Della Valle, Reggio Emilia trova in rimonta la vittoria sul campo di Pistoia, complice la miglior prestazione in campionato di un De Vico scatenato dalla linea dei tre punti. Cinque bombe su sette tentativi nei suoi 17 punti finali, tutti decisivi per il successo della Grissin Bon.

Andrea Cinciarini: senza Theodore, è il play italiano ad aver preso il comando dalla regia del gioco di Milano. Dopo l’ottima prova contro Bologna della scorsa giornata, il “Cincia” si ripete anche contro Trento, con 14 punti in 24 minuti di gioco, in una partita chiusa con 17 di valutazione.

Michele Vitali: Brescia perde in casa contro Bologna e la Germani non riesce a tenere la scia di Milano e Venezia. Non bastano i 22 punti della guardia azzurra, top scorer tra gli italiani in questa giornata ed autore di una strepitosa prestazione dai tre punti con 6 canestri su 9 conclusioni.

Diego Flaccadori: ottima prestazione della guardia azzurra contro Milano. Trento resta in partita fino alla fine, grazie anche ai 16 punti di Flaccadori. Un ko che rallenta la corsa playoff della squadra di coach Buscaglia

Tommaso Laquintana: Pistoia è in crisi e la situazione in classifica preoccupa, anche se la The Flexx conserva quattro punti di vantaggio su Pesaro e Capo d’Orlando. I toscani sembravano ormai avere al sicuro il successo, prima della rimonta di Reggio Emilia. Non sono bastati i 15 punti dell’ala azzurra.

Alessandro Gentile: una delle vittorie più significative ed importanti della giornata è senza dubbio quella di Bologna sul campo di Brescia. La Virtus ottiene due punti fondamentali in chiave playoff, grazie soprattutto ai 19 punti dell’ex capitano di Milano, che mette a referto anche 7 rimbalzi.

Achille Polonara: Sassari aveva bisogno di riscattarsi dopo l’incredibile sconfitta nel ritorno degli ottavi di Fiba EuropeCup in casa dei francesi di LePortel. La Dinamo domina contro una Capo d’Orlando sempre più ultima, grazie ai 20 punti dell’ala azzurra. Ci sono anche 7 rimbalzi per Polonara, che chiude la sua partita con un ottimo 26 di valutazione.

Paul Biligha: il centro della nazionale è protagonista con 15 punti nel netto successo di Venezia contro Cantù. Match dominato dalla Reyer che ritorna in vetta al campionato insieme a Milano













