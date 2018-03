Basket, 22a giornata Serie A 2018: Venezia raggiunge Milano. Bologna sorprende Brescia, perde anche Avellino

C’è sempre più un duo in testa alla classifica della Serie A di basket. Dopo la vittoria di Milano, nell’anticipo di ieri contro Trento, oggi Venezia ha risposto, liberandosi agevolmente di Cantù, 107-83, trascinata in un match mai in discussione dai 18 punti di Mitchell Watt e dai 14 di Hrvoje Peric.

Reyer e Olimpia sono in fuga, perché alle loro spalle Avellino non ha retto il passo, battuta sul campo di Varese per 82-75. Protagonista assoluto è stato Stanley Okoye (26 punti e 8 rimbalzi), decisivo nel regalare alla Openjobmetis la prima vittoria dopo due sconfitte di fila e soprattutto a rispondere alla rimonta irpina, firmata dal solito duo Jason Rich e Dez Wells (22 e 15 rispettivamente).

Sidigas battuta, ma Brescia non è riuscita ad approfittarne, sorpresa in casa dalla Virtus Bologna. Incontro equilibrato e combattuto, con gli ospiti che dopo l’intervallo hanno piano piano scavato il solco fino al 60-70, resistendo ai ritorni della Leonessa. Non sono bastati i 22 punti del solito Michele Vitali (8/12 dal campo e 6/9 da tre). La Virtus ha così ritrovato il sorriso dopo tre stop consecutivi, fondamentale in ottica playoff, con un Alessandro Gentile da 19 punti e 7 rimbalzi, ma soprattutto la doppia doppia di Marcus Slaughter (15 e 10), vincendo il duello con Dario Hunt (12 e 10).

Nessun problema per Sassari, che ha espugnato Capo d’Orlando per 89-103. Punteggio netto, che testimonia le difficoltà di una Orlandina alla 11esima sconfitta consecutiva (17 considerando la Champions League). Nicholas Faust è stato comunque il miglior realizzatore con 23 punti; 20, invece, per Achille Polonara. Successo fondamentale per Cremona per rimanere agganciata al treno playoff. La Vanoli ha vinto nel posticipo per 92-70, infliggendo la seconda sconfitta consecutiva a Torino. In vantaggio dal primo quarto, i lombardi hanno sempre comandato, guidati dai 24 punti di Kelvin Martin ed i 20 di Darius Johnson-Odom.

Lo scontro salvezza in coda alla classifica è andato alla Happy Casa Brindisi, che ha sconfitto Pesaro per 93-83. Una partita che i pugliesi sembravano poter risolvere agevolmente, specie quando si sono trovati sul +20 nel corso del secondo quarto. La VL si è rifatta sotto, fino al -4 nell’ultimo quarto, trascinata Dallas Moore e Manuel Omogbo (17 punti a testa). Brindisi, però, nel finale si è ritrovata, trovando una vittoria fondamentale per allontanare l’ultimo posto (dove rimane Pesaro). 22 punti per Nic Moore.

I risultati della 22esima giornata di Serie A

EA7 Emporio Armani Milano – Dolomiti Energia Trentino 88-80

The Flexx Pistoia – Grissin Bon Reggio Emilia 74-78

Openjobmetis Varese – Sidigas Avellino 82-75

Germani Basket Brescia – Segafredo Virtus Bologna 66-70

Happy Casa Brindisi – VL Pesaro 93-83

Betaland Capo d’Orlando – Banco di Sardegna Sassari 89-103

Umana Reyer Venezia – Red October Cantù 107-83

Vanoli Cremona – Fiat Torino 92-70

La classifica

1. Umana Reyer Venezia 34 17/5

2. EA7 Emporio Armani Milano 34 17/5

3. Sidigas Avellino 30 15/7

4. Germani Basket Brescia 28 14/7

5. Segafredo Virtus Bologna 24 12/10

6. Banco di Sardegna Sassari 24 12/10

7. Fiat Torino 24 12/10

8. Dolomiti Energia Trentino 22 11/11

9. Red October Cantù 22 11/11

10. Vanoli Cremona 22 11/11

11. Grissin Bon Reggio Emilia 20 10/11

12. Openjobmetis Varese 18 9/13

13. Happy Casa Brindisi 14 7/15

14. The Flexx Pistoia 14 7/15

15. Betaland Capo d’Orlando 10 5/17

16. VL Pesaro 10 5/17













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo