Basket femminile, Serie A1 2018: le migliori italiane della seconda giornata del Round of Challenges. Cecilia Zandalasini devastante

La Serie A1 di basket femminile prosegue spedita verso i playoff. La seconda giornata del Round of Challenges ha definito ulteriormente la classifica: al termine dei quattro turni di questa fase saranno le prime otto a giocarsi lo Scudetto, con le ultime due che invece lotteranno per non retrocedere. Andiamo quindi a vedere le migliori italiane del weekend.

Olbis André – La migliore in casa Battipaglia è stata lei, mostrando ancora una volta il suo talento: 17 i punti a referto (7/11 da due) e 6 rimbalzi catturati. Le buone notizie per la Treofan, però, arrivano anche dalle conferme di altre due giovani, Marida Orazzo (15 punti) e Stefania Trimboli (10 punti, 5 rimbalzi e 5 assist).

Benedetta Bagnara – È stata ancora una volta lei la migliore italiana di Vigarano, che ha battuto nello scontro diretto Battipaglia tenendo vive le speranze di evitare i playout. La 31enne ha segnato ben 15 punti (6/12 dal campo), ma soprattutto organizzato il gioco in maniera magistrale, distribuendo ben 9 assist alle compagne.

Alessandra Formica – Successo nettissimo della Passalacqua Ragusa, che battendo Napoli ha praticamente ipotecato il terzo posto in classifica. Nella vittoria è risultata fondamentale il centro azzurro, che in 15 minuti di gioco ha realizzato 10 punti con un ottimo 5/5 dal campo, bottino condito da 4 rimbalzi.

Ilaria Milazzo – Vittoria importante per Torino, che battendo Broni ha difeso il proprio ottavo posto. Tra le migliori in casa Fixi Piramis c’è stata la giovane 23enne, che partita in quintetto ha contribuito con 13 punti (4/8 da due) e 3 rimbalzi.

Giulia Moroni – Conferma anche per la play classe 1994, che nella sconfitta di Broni contro Torino è stata la migliore azzurra in campo. I suoi 14 punti, però, con 5/5 ai liberi, non sono bastati alla squadra lombarda, comunque rimasta al settimo posto.

Cecilia Zandalasini – Il big match del weekend si è risolto con una vittoria schiacciante di Schio, 80-42 contro Venezia. A trascinare le scledensi è stata Zandalasini, devastante con 18 punti, miglior realizzatrice del match, frutto di 8/9 dal campo (6/6 da due). Un bel modo per reagire all’eliminazione di settimana scorsa in Eurolega.













Credit: Ciamillo